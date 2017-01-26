Şükrü Özyıldız'ın yeni imajı Çağatay Ulusoy'a benzetildi!

Magazin - 26 Ocak 2017 21:00

Şükrü Özyıldız'dan kar altında aşk ilanı!

"İçerde"nin 19. bölüm fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar’ın yer aldığı Most Production’ın yeni dizisi “Çoban Yıldızı” için çalışmalar başladı. Bugüne kadar oynadığı rollerden çok farklı bir rolde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Şükrü Özyıldız, karakteri için büründüğü yeni imajını ilk kez paylaştı. Şükrü Özyıldız'ın kısa saçlarıyla paylaştığı bu fotoğraf Çağatay Ulusoy'un İçerde dizisi için büründüğü imajı andırdı. Sosyal medyada "Şükrü, Çağatay olmuş" yorumları yapıldı.