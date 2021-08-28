Sular durulmuyor! 100 bin TL'lik yeni dava!

Selin Ciğerci, kendisine hakaret ettiği için 3 gün cezaevine giren Deniz Akkaya’ya, ağır hakaretlere devam ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

28.08.2021 10:05 Magazin

Sular durulmuyor! 100 bin TL'lik yeni dava! Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci arasındaki sular durulmuyor. Selin Ciğerci'nin çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasıyla başlayan polemik çok başka boyutlara taşındı. Akkaya'nın sözleri sonrası Ciğerci önce 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Fakat ünlü manken bu süreçte açıklamalarına devam edince 3 günlük zorlama hapsi cezasına çarptırıldı.

3 gün cezaevinde kalan Deniz Akkaya çıkışta çok sert açıklamalarda bulundu. "Gayet paşalar gibi yattık çıktık" diyen manken, "Okan" diye hitap ettiği Selin Ciğerci için "Naylon fatura ile kurduğu çirkin düzeni gün yüzüne çıkartacağım" dedi.

Üç gün hapis yatan Deniz Akkaya tahliye oldu:

Üç gün hapis yatan Deniz Akkaya tahliye oldu: "Paşalar gibi yattık çıktık"



Akkaya cezaevinden çıktığı gün ise Ciğerci’den yeni bir hamle daha geldi. Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne Akkaya hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, Akkaya’nın uzun zamandır kin, nefret ve öfkeyle Ciğerci’ye saldırdığı, ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğu belirtildi. Akkaya’nın internet ortamında, yazılı ve görsel medya araçlarında müvekkili hakkında yazılı ve sözlü yayın yapmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmesi de istendi.

3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya:

3 gün zorlama hapse çarptırılan Deniz Akkaya: "Duruşumu bozmayacağım!
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