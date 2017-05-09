Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar'a 'Atatürk'e hakaret'ten gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar haklarında, “Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek" suçundan ayrı ayrı soruşturma başlattı.

Diğer Haberler - 09 Mayıs 2017 21:59

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt, sosyal medyada paylaşılan bir videoda sarf ettiği sözler nedeniyle de Hasan Akar haklarında, “Atatürk'ün hatırasına hakaret etmek" suçlarından soruşturma başlattı.



Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle, Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda Hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatıldığı öğrenildi.



Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatının verildiği öğrenildi.



(DHA)

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