Houston'da oynanan maçın devre arasında sahneye çıkan Gaga akrobatik şovuyla izleyenleri büyüledi. Yüz binlerce kişiyi ekranlara kitleyen Lady Gaga 'Born this way', 'Just Dance', 'Pokerface' ve 'Bad Romance' gibi hit şarkılarından bir potpori sundu. Şov esnasında Twitter'da Lady Gaga ile ilgili yüzlerce tweet atıldı.
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Super Bowl'da Lady Gaga şov!
Amerikan futbolu ligi NFL'in final müsabakası olan Super Bowl'da bu yıl dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga sahne aldı.Dünya Magazin - 06 Şubat 2017 11:47
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