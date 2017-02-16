Süper Lig'de 21. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol - 16 Şubat 2017 13:25

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:



17 Şubat Cuma:



19.00 Kayserispor-Bursaspor YAŞAR KEMAL UĞURLU



18 Şubat Cumartesi:



13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ÜMİT ÖZTÜRK



16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor ALPER ULUSOY



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray HALİS ÖZKAHYA



19 Şubat Pazar:



13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor CÜNEYT ÇAKIR



15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa FIRAT AYDINUS



15.30 Adanaspor-Osmanlıspor METE KALKAVAN



19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor BARIŞ ŞİMŞEK



20 Şubat Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor ÖZGÜR YANKAYA



Kaynak: DHA

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