Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
17 Şubat Cuma:
19.00 Kayserispor-Bursaspor YAŞAR KEMAL UĞURLU
18 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ÜMİT ÖZTÜRK
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor ALPER ULUSOY
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray HALİS ÖZKAHYA
19 Şubat Pazar:
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor CÜNEYT ÇAKIR
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa FIRAT AYDINUS
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor METE KALKAVAN
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor BARIŞ ŞİMŞEK
20 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor ÖZGÜR YANKAYA
Kaynak: DHA
Süper Lig'de 21. hafta hakemleri
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Futbol - 16 Şubat 2017 13:25
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Süper Lig, 21. hafta hakemleri
FUTBOL HABERLERİ
- Hikmet Karaman: Galatasaray karşısında hedefimiz 3 puan
- Fenerbahçe'nin Krasnodar kafilesi
- Türkiye, UEFA Euro2024'e aday
- Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Igor Tudor, Karabük'te
- Galatasaray, Igor Tudor ile anlaştı
- Galatasaray'da Riekerink'in görevine son verilme kararı
- Trabzonspor 2'nci yarının en iyisi
- Kasımpaşa: 4 - Medipol Başakşehir: 0
- Fenerbahçe Bursa'ya geldi
- Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisine ceza yağdı