Süper Lig'de 21. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol - 16 Şubat 2017 13:25
Süper Lig'de 21. hafta hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

17 Şubat Cuma:

19.00 Kayserispor-Bursaspor YAŞAR KEMAL UĞURLU

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ÜMİT ÖZTÜRK

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor ALPER ULUSOY

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray HALİS ÖZKAHYA

19 Şubat Pazar:

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor CÜNEYT ÇAKIR

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa FIRAT AYDINUS

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor METE KALKAVAN

19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor BARIŞ ŞİMŞEK

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor ÖZGÜR YANKAYA

Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Hikmet Karaman: Hedefimiz 3 puan
  • FB'nin Krasnodar kafilesi
  • Türkiye, UEFA Euro2024'e aday
  • Igor Tudor, Karabük'e geldi
  • Galatasaray, Tudor ile anlaştı
  • Görevine son verilme kararı
  • Trabzonspor 2'nci yarının en iyisi
  • Kasımpaşa'dan Başakşehir'a darbe
  • Fenerbahçe Bursa'ya geldi
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisine ceza yağdı

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Eşinin korumasıyla yasak aşk!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tarkan'dan 'Sevgililer Günü' paylaşımı!
  • Rıza Esendemir'in yeni aşkı!
  • Survivor'da kim elendi? (14.02.2017)
  • Gelin adayı Hanife geri döndü
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Şarkıcı Sıla kazada yaralandı
Eşinin korumasıyla yasak aşk!

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!
  • Çağatay Ulusoy imaj tazeledi!
  • Otilia'dan Sinan Akçıl'a aşk ilan!
  • Cansu Dere ve Cem Yılmaz aynı karede…
  • Murat Boz, Acun Ilıcalı'ya verdiği sözü tuttu!
  • Fulin'den Aleyna Tilki'ye sert cevap!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Instagram'da ünlüler - 15.02.2017
Ünlü oyuncu Filiz Taçbaş'ı yıkan mahkeme kararı!