Süper Lig'de 30. hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı cuma günü başlıyor ve hakemler açıklandı.

Futbol - 04 Mayıs 2017 13:26
Süper Lig'de 30. hakemleri
Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi yarın oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi mücadelesine de sahne olacak Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri ve maç programı şöyle:

5 Mayıs Cuma:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya) (ALİ PALABIYIK)

6 Mayıs Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena) (ALPER ULUSOY)

16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR)

19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) (METE KALKAVAN)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena) (ÖZGÜR YANKAYA)

7 Mayıs Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi) (SERKAN ÇINAR)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) (FIRAT AYDINUS)

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) (SUAT ARSLANBOĞA)

20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs) (HALİL UMUT MELER)

Kaynak: DHA
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