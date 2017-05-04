Süper Lig'de 30. hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı cuma günü başlıyor ve hakemler açıklandı.

Futbol - 04 Mayıs 2017 13:26

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın perdesi yarın oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla açılacak.



Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs Pazar günü yapılacak derbi mücadelesine de sahne olacak Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri ve maç programı şöyle:



5 Mayıs Cuma:



20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya) (ALİ PALABIYIK)



6 Mayıs Cumartesi:



16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park Arena) (ALPER ULUSOY)



16.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR)



19.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) (METE KALKAVAN)



19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom Arena) (ÖZGÜR YANKAYA)



7 Mayıs Pazar:



16.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi) (SERKAN ÇINAR)



19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Arena) (FIRAT AYDINUS)



8 Mayıs Pazartesi:



20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) (SUAT ARSLANBOĞA)



20.00 Akhisar Belediyespor-Gaziantepspor (Manisa 19 Mayıs) (HALİL UMUT MELER)



Kaynak: DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.