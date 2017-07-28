Süper Lig'de devrim gibi karar!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, yeni dönemde tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Futbol - 28 Temmuz 2017 13:27
Süper Lig'de devrim gibi karar!
Vakfın 2017-2018 Sezonu ilk Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası konuşan Gümüşdağ, 10 Ağustos'ta yapılacak seçimde aday olmayacağını söyledi.

Gümüşdağ ayrıca, yeni sezonda esame listesinin 18'den 21'e çıkarılması konusunda karar aldıklarını bildirdi. Gümüşdağ, "Böylece tüm futbolcular maçların içinde bulunma şansı yakalayacak. Maç esnasında takımlar artık 5 oyuncu + performans antrenörü ile ısınabilecek" dedi.

DURSUN ÖZBEK: "BU GÖREVDEN KAÇAMAZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Göksel başkanın bu görevini bırakmaması lazım. 1 dönem daha hizmet etme mecburiyeti vardır. 17 kulüp olarak göreve devam etmesini istiyoruz. Bu görevden kaçamaz, bu görevi ihmal edemez. Aksi takdirde bu güne kadar yaptıkları menziline erişmez. Göksel başkan bu güne kadar yaptığı hizmetlerinin sonucunu almak için göreve devam etmeli.

Özbek'in ardından tekrar konuşan Gümüşdağ ise, "Bu konuda benim kararım aynı. 10 Ağustos'taki seçimde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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