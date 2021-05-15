Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş! Nefes kesen lig yarışında mutlu sona siyah-beyazlılar ulaştı.
Beşiktaş, ligin son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek averaj farkıyla 16. şampiyonluğuna ulaştı.
Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş!
Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlılar, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek averaj farkıyla 16. şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vida ve 69. dakikada Ghezzal penaltıdan kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu ikinci, Fenerbahçe üçüncü sırada tamamladı.
15.05.2021 22:45 Yaşam