Süper Lig'in 17. hafta programı ve hakemleri!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yönetecek hakemler açıklandı.

Futbol - 12 Ocak 2017 12:35
Süper Lig'in 17. hafta programı ve hakemleri!
İşte Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta programı;

13 Ocak Cuma
20.00 Bursaspor – Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor – Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor – Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir – Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor – Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa – Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor – Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe – Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi
19.00 Osmanlıspor – Beşiktaş: Ali Palabıyık
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