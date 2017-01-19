İşte Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta programı ve maçların hakemleri;
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
19.00 Bursaspor-Adanaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Özgür Yankaya
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
Süper Lig'in 18. hafta programı ve hakemleri!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yönetecek hakemler açıklandı.Spor - 19 Ocak 2017 13:59
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