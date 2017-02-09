Süper Lig'in 20. hafta programı ve hakemleri!

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor - 10 Şubat 2017 01:59
Süper Lig'in 20. hafta programı ve hakemleri!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Cüneyt Çakır, Gaziantepspor-Adanaspor maçında görevlendirildi.

10.02.2017
19:00 - Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

11.02.2017
13:30 - Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16:00 - Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
19:00 - Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12.02.2017
13:30 - Akhisar Belediye - Çaykur Rize: Bülent Yıldırım
13:30 - Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 - Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar
19:00 - Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek

13.02.2017
20:00 - Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

SPOR HABERLERİ

  • Anadolu Efes'ten Naumoski jesti
  • Beşiktaş'a coşkulu karşılama
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisine ceza yağdı
  • Tekvando Şampiyonası sona erdi
  • Daçka'nın konuğu Fenerbahçe
  • G.Saray, Eyüpspor'la karşılaştı!
  • Antalyaspor taktik çalıştı!
  • Fenerbahçe: 71 - Wisla Can-Pack: 60
  • Teniste Letonya'ya 2-1 yenildik
  • Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!

EN POPÜLER HABERLER

  • Gupse Özay'dan itiraflar!
  • Joanna Krupa'dan banyoda hayat dersi
  • 'İçimdeki Fırtına' cumartesi başlıyor?
  • Vatanım Sensin'de Bergüzar Korel'in olay sahnesi
  • Adriana Lima'nın transparanı!
  • Taciz iddialarına yanıt verdi!
  • Burcu Esmersoy'dan genç kızlara önemli 5 öneri
  • Bensu Soral'dan Hakan Baş itirafı!
Gupse Özay'dan itiraflar!