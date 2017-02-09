Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.
Cüneyt Çakır, Gaziantepspor-Adanaspor maçında görevlendirildi.
10.02.2017
19:00 - Kardemir Karabükspor - Beşiktaş: Halis Özkahya
11.02.2017
13:30 - Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16:00 - Osmanlıspor - Trabzonspor: Alper Ulusoy
19:00 - Bursaspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12.02.2017
13:30 - Akhisar Belediye - Çaykur Rize: Bülent Yıldırım
13:30 - Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16:00 - Atiker Konyaspor - Antalyaspor: Serkan Çınar
19:00 - Galatasaray - Kayserispor: Hüseyin Göçek
13.02.2017
20:00 - Gaziantepspor - Adanaspor: Cüneyt Çakır
Süper Lig'in 20. hafta programı ve hakemleri!
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.Spor - 10 Şubat 2017 01:59
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