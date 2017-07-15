Süper şoför Ajda Pekkan
Süperstar Ajda Pekkan, her yıl olduğu gibi tatilini Bodrum merkezdeki evinde geçiriyor.
Magazin - 15 Temmuz 2017 13:39
Tatilini her yıl olduğu gibi Bodrum merkezdeki evinde gözlerden uzak geçiren Ajda Pekkan, önceki gün trafikte objektiflere takıldı.
Kırmızı ışığa takılan ve uzun yıllar sonra ilk kez direksiyon başında görüntülenen Süperstar, basın mensuplarını fark edince yeşil ışığı beklemeden gözden kayboldu.
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Kaynak:haberturk.com
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