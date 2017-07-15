Süper şoför Ajda Pekkan

Süperstar Ajda Pekkan, her yıl olduğu gibi tatilini Bodrum merkezdeki evinde geçiriyor.

Magazin - 15 Temmuz 2017 13:39
Süper şoför Ajda Pekkan
Tatilini her yıl olduğu gibi Bodrum merkezdeki evinde gözlerden uzak geçiren Ajda Pekkan, önceki gün trafikte objektiflere takıldı.

Kırmızı ışığa takılan ve uzun yıllar sonra ilk kez direksiyon başında görüntülenen Süperstar, basın mensuplarını fark edince yeşil ışığı beklemeden gözden kayboldu.

Ajda Pekkan'dan Arif v 216 itirafları!

Ajda Pekkan'dan Arif v 216 itirafları!



Kaynak:haberturk.com
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