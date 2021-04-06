Kuşkusuz Ajda Pekkan'ın dönüşü muhteşem olacak!

Yıllara meydan okuyan ünlüler denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri kuşkusuz Ajda Pekkan oluyor. Türk pop müziğin Süperstar'ı, fit halleri ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiriyor. Ancak usta sanatçıdan son olarak üzücü bir haber geldi. Genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı olan Pekkan'a nazar değdi.Ünlü sanatçı dizinden ameliyat oldu. Ameliyat süreciyle ilgili açıklama yapan Pekkan, “Sağ bacağımdan yaklaşık 6 yıl önce Amerika’da operasyon geçirmiştim. Bu süreçte sol bacağıma aşırı yüklendiğim için sıkıntı yaşadım. Bir hafta önce menisküs ameliyatı oldum. Gayet iyiyim ve bir hafta daha istirahat edip, albüm çalışmalarıma devam edeceğim” dedi.Ameliyatın ardından kardeşi Semiramis Pekkan’ın evinde birkaç gün dinlendikten sonra kendi evine geçtiğini söyleyen Ajda Pekkan, sözlerine şöyle devam etti: “Klip var, albüm çalışmalarım var. Bu problemin bitmesi gerekiyordu bitti. Kurtuldum yaşasın! Sporuma, sahne çalışmalarıma hemen başlayacağım. 14 Mayıs’ta Bodrum’da sahne alacağım. Gayet iyiyim, sağlıklıyım. Bana dramatik bakmasınlar, ajitasyon yapmasınlar, zaten sevmem.”Sahne üzerindeki bitmeyen enerjisiyle hayranlarını mest eden ünlü yıldızın eskisinden daha kuvvetli şekilde döneceğinden kuşkumuz yok. Yeniden Ajda Pekkan'ı sahnede izleyeceğimiz günleri iple çektiğini biliyoruz. İş ahlakı, disiplini, çalışkanlığı, enerjisi, sesi ve güzelliğiyle örnek sanatçıların başını çeken Süperstar'ın dönüşü şüphesiz yine muhteşem olacak.