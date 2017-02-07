Yoğun bir stüdyo çalışması sonrası heyecanla beklenen şarkı için konuşan Süperstar, 'Şarkımız hazır en kısa sürede sevenlerimizin beğenisine sunacağız.' dedi.
Slow içerikli şarkının söz ve bestesi Ayşen & Kemal Şimşekyay, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait.
Süperstar'dan Sevgililer Günü sürprizi!
Süperstar Ajda Pekkan, Mustafa Ceceli ile birlikte seslendirdiği 'Peşindeyim' adlı şarkı sevgililer günü öncesi dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşacak.Müzik - 07 Şubat 2017 17:28
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Bağlantılar: Ajda Pekkan, Mustafa Ceceli
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