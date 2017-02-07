Süperstar'dan Sevgililer Günü sürprizi!

Süperstar Ajda Pekkan, Mustafa Ceceli ile birlikte seslendirdiği 'Peşindeyim' adlı şarkı sevgililer günü öncesi dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşacak.

Müzik - 07 Şubat 2017 17:28
Süperstar'dan Sevgililer Günü sürprizi!
Yoğun bir stüdyo çalışması sonrası heyecanla beklenen şarkı için konuşan Süperstar, 'Şarkımız hazır en kısa sürede sevenlerimizin beğenisine sunacağız.' dedi.

Slow içerikli şarkının söz ve bestesi Ayşen & Kemal Şimşekyay, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait.
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