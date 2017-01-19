Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!

Oyuncu Gamze Topuz ile eski futbolcu Tümer Metin aşk yaşamaya başladı.

Magazin - 19 Ocak 2017 09:42
Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
Sevgililer önceki akşam Cihangir'deki bir kulüpte sarmaş dolaş eğlendi. Gecenin sonunda el ele çıkıp otomobile bindiler.

Tümer metin muhabirlerin 'aşkınız hayırlı olsun' sözleri karşısında güldü. Gamze Topuz ise 'Teşekkür ederiz, her şey yolunda' dedi. (Kaynak: Posta)

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Bağlantılar: Gamze Topuz

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