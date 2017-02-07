'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde rol alan ve aynı dizideki partneri Elif Doğan'la anılan Mustafa Mert Koç, önceki gecce oyuncu Seray Kaya ile görüntülendi. 'Gülümse Yeter' dizisinde set aşkı yaşayan Yılmaz Kunt ile Seray Kaya'nın da aşkı da sona erdi.
Genç oyuncular önceki gecce Arnavutköy'de bir mekanda yemek yedi. Mekandan çıkmak üzereyken habercileri fark eden Seray Kaya, kapıdan geri döndü. Sonrasında hızlı bir şekilde araçlarına giden genç çift mekandan uzaklaştı.
Seray Kaya'nın eski sevgilisi Yılmaz Kunt da aynı anlarda Karaköy'deki bir mekanda tek başına eğlendi. Yılmaz Kunt, habercileri fark edince bir taksiye binerek Karaköy’den ayrıldı.
Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya
Genç oyuncular Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya başbaşa yakalanınca panikledi.Magazin - 07 Şubat 2017 15:24
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