Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya

Genç oyuncular Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya başbaşa yakalanınca panikledi.

Magazin - 07 Şubat 2017 15:24
Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya
'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde rol alan ve aynı dizideki partneri Elif Doğan'la anılan Mustafa Mert Koç, önceki gecce oyuncu Seray Kaya ile görüntülendi. 'Gülümse Yeter' dizisinde set aşkı yaşayan Yılmaz Kunt ile Seray Kaya'nın da aşkı da sona erdi.

Genç oyuncular önceki gecce Arnavutköy'de bir mekanda yemek yedi. Mekandan çıkmak üzereyken habercileri fark eden Seray Kaya, kapıdan geri döndü. Sonrasında hızlı bir şekilde araçlarına giden genç çift mekandan uzaklaştı.

Seray Kaya'nın eski sevgilisi Yılmaz Kunt da aynı anlarda Karaköy'deki bir mekanda tek başına eğlendi. Yılmaz Kunt, habercileri fark edince bir taksiye binerek Karaköy’den ayrıldı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Bensu Soral, Instagram'ı salladı!
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
  • Çağla Şıkel'den şaşırtan açıklama
  • İpek Erdem isyan etti
  • Rüzgar Çetin yine adliyede
  • Kavga büyüdü!
  • Balayına nereye gidecekler?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Ece Erken'e şaşırtan teklif!
  • Demet Şener'den Tuba yorumu

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Helin, tükürdüğünü yaladı!
  • Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan Van Persie'ye ağır küfür
  • Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması
  • Alina Boz'a sevgilisi Burak Yörük'ten yardım...
  • Kerem Bürsin'i bunaltan ilgi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İstanbullu Gelin 1. bölüm 1. fragmanı
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
Helin, tükürdüğünü yaladı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
  • 'Ben Söylerim'den kötü haber!
  • İpek Erdem isyan etti
  • Rüzgar Çetin'e muşta ile yaralama davası
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • Balayına nereye gidecekler?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Sürpriz ikili; Mustafa Mert Koç ve Seray Kaya