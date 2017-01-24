Survivor 2017 hızlı başladı!

Dizi - 24 Ocak 2017 14:26

Listeye göre Google’da en çok aranan yarışmacı ‘Ünlüler’ takımından İlhan Mansız olurken, eski milli futbolcuyu ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinden “Havuç” olarak tanıdığımız oyuncu Furkan Kızılay takip etti. En çok aranan üçüncü yarışmacı ise ‘Gönüllüler’ takımında yer alan Eser West oldu.Medya Takip Ajansı Interpress’in “Survıvor 2017” yarışmasına katılan yarışmacıların medyada çıkan haberleri ile ilgili araştırmasına göre Ünlüler takımından İlhan Mansız hakkında yılbaşından bu yana televizyon, yazılı basın ve internette toplam 972 haber çıktığı belirlendi. Yine aynı takımda yarışmacı olan Furkan Kızılay ile ilgili 868 haber yer alırken, Gönüllüler takımından Eser West ile alakalı ise medyaya 842 haber yansıdığı belirlendi. İnternette en çok aranan diğer “Survıvor 2017” yarışmacıları ise sırasıyla şarkıcı Tarık Mengüç, milli atlet Sema Apak, milli boksör Adem Kılıççı, sunucu Berna Öztürk, Gönüllüler takımından Ogeday Girişken, oyuncu Seda Demir, milli koşucu Pınar Saka ve rekortmen dalışçı Şahika Ercümen olarak belirlendi.