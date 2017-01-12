Survivor 2017 Ünlüler yeni tanıtımı
Survivor yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı Gönüllüler takımından sonra Ünlüler takımının da yeni tanıtım videosunu paylaştı.
Magazin - 12 Ocak 2017 17:43
Survivor 2017 Ünlüler yeni tanıtımı yayınlandı.
İşte Acun Ilıcalı'nın "İşte Survivor 2017 Ünlüler takımı için ikinci tanıtım videosu.. Bana göre gelmiş geçmiş en güçlü Ünlüler kadrosu. Tabii ki All Star yarışmacıları hariç :)" notuyla paylaştığı o video;
Acun Ilıcalı daha önce de Gönüllüler takımının videosunu yayınlamıştı.Ahmet Kılıçcı, Survivor 2017'ye böyle hazırlanıyor!
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