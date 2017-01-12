Magazin - 12 Ocak 2017 17:43

Survivor 2017 Ünlüler yeni tanıtımı yayınlandı.İşte Acun Ilıcalı'nın "İşte Survivor 2017 Ünlüler takımı için ikinci tanıtım videosu.. Bana göre gelmiş geçmiş en güçlü Ünlüler kadrosu. Tabii ki All Star yarışmacıları hariç :)" notuyla paylaştığı o video;Acun Ilıcalı daha önce de Gönüllüler takımının videosunu yayınlamıştı.