Survivor 2017 yarışmacılarından duygusal veda!

Survivor 2017 için geri sayım başladı. İlk bölümü 21 Ocak'ta ekrana gelecek yarışma öncesi ıssız adanın yeni konukları yola çıktı.

Magazin - 14 Ocak 2017 12:00
Survivor 2017 yarışmacılarından duygusal veda!
İşte yarışmacıların Survivor'a gitmeden hemen önce paylaştıkları Instagram mesajları...

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