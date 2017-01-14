İşte yarışmacıların Survivor'a gitmeden hemen önce paylaştıkları Instagram mesajları...
Survivor 2017 yarışmacılarından duygusal veda!
Survivor 2017 için geri sayım başladı. İlk bölümü 21 Ocak'ta ekrana gelecek yarışma öncesi ıssız adanın yeni konukları yola çıktı.Magazin - 14 Ocak 2017 12:00
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