Survivor 2017'da eleme adayları kimler? 11-02-2017

Magazin - 12 Şubat 2017 13:30

Survivor 2017'nin 11 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de yarışmacılar birer arkadaşlarının isimlerini yazdı ve yarışmacıların oyları sonucunda iki eleme adayı birden belirlendi.Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında, bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Tuğçe Melis Demir bir eleme adayı daha çıkardı.