Survivor 2017'den ilk kare!
Survivor 2017 yarışmasından ilk kareyi Acun Ilıcalı yayınladı.
Magazin - 20 Ocak 2017 13:53
TV8 ekranlarında 21 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2017'nin çekimleri başladı. Çekimler için Dominik'e giden yarışmacılar ve ekip ilk oyuna başladı.
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı da ilk kareyi Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.
Survivor'ın çekimleri başladı!
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