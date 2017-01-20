Survivor 2017'den ilk kare!

Survivor 2017 yarışmasından ilk kareyi Acun Ilıcalı yayınladı.

Magazin - 20 Ocak 2017 13:53
Survivor 2017'den ilk kare!
TV8 ekranlarında 21 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2017'nin çekimleri başladı. Çekimler için Dominik'e giden yarışmacılar ve ekip ilk oyuna başladı.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı da ilk kareyi Instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.






Survivor'ın çekimleri başladı!

Survivor'ın çekimleri başladı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • "Yoruldum, gidiyorum!"
  • Heyecanlandıran ilk öpücük!
  • Ayla Çelik'in son klibi!
  • İmirzalioğlu'ndan büyük destek
  • İkizler 5 yaşında!
  • Hadise yok, Bengü var!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Mesut Özil, Hadise'nin peşinde!
  • Sarp'tan şaşırtan hamle!
  • Ünlü çift karar değiştirdi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor
  • Hanife'ye Serkan'dan şok yanıt geldi!
  • "Asena Atalay'a: Dua etsin, kapı önüne koyulmadı"
  • 'Kiralık Aşk'ta gözyaşlarıyla veda
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sürpriz aşk 1 ay önce başlamış!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın mutluluğu
Cesur ve Sühan daha çok yakınlaşıyor

EN POPÜLER HABERLER

  • Arda Turan'ın hayalindeki aşk
  • Survivor 2017'den ilk kare!
  • Kenan İmirzalioğlu'ndan şehit ailelerine destek
  • Altın kızlar podyuma çıktı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asena Tuğal ve Şahin Irmak karar değiştirdi
  • Azra Akın: Tek taş değil kaya!
  • İlker Kaleli: Çok iyi ve mutluyuz!
Arda Turan'ın hayalindeki aşk