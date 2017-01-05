Survivor 2017'nin şampiyon ismi Sabriye Şengül sosyal medyayı sallıyor

Dünya Magazin - 06 Ocak 2017 04:00

İşte Survivor 2017 ile ilgili tüm merak edilenler

Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda iddialı sözler

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2017 Survivor Ünlüler Takımı'nda yer alan Sabriye Şengül, renkli kişiliği ve başarılı spor kariyeriyle dikkat çekiyor.1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şengül, Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kickboksçular arasında yer alıyor. Boksta ve kickboksta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Sabriye Şengül ayrıca, K1 Dünya Karması Şampiyonluğu unvanına da sahip. Sosyal medyada son derece aktif olan Sabriye Şengül, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor...Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül, boksa başlama öyküsü ise son derece ilginç. Şengül, bu konuda şunları söylüyor:“Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”Sabriye Şengül'ün Survivor sloganı ise son derece iddialı: "Survivor'ın kadın bir savaşçıya ihtiyacı vardı! İşte ben geldim..."Kaynak:hurriyet.com.tr