Survivor 2020 şampiyonu açıklandı! İşte Survivor 2020'nin kazananı...

Survivor 2020'nin finali bu akşam yayınlandı. Survivor 2020'nin kazanı İstanbul'da belli oldu. Dominik'te gerçekleşen zorlu mücadelelerin ardından İstanbul'da gerçekleşen büyük finale Cemal Can ve Barış kalmıştı. Yapılan SMS oylamasının sonunda Survivor 2020'nin kazananı belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde ikinci kez yüzde 5'in altında bir oy farkı olduğunu belirtti. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.