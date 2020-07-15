Survivor 2020 şampiyonu açıklandı! İşte Survivor 2020'nin kazananı...
Survivor 2020 final gecesi bu akşam yaşandı. Cemal Can ve Barış'ın finalist olduğu Survivor'da kimin şampiyon olduğu belli oldu. Acun Ilıcalı SMS oylamasında en çok oyu alan yarışmacıyı açıkladı. Peki, Survivor kim kazandı? İşte, Survivor 2020 şampiyonu...
15.07.2020 00:48 Magazin
Survivor 2020'nin finali bu akşam yayınlandı. Survivor 2020'nin kazanı İstanbul'da belli oldu. Dominik'te gerçekleşen zorlu mücadelelerin ardından İstanbul'da gerçekleşen büyük finale Cemal Can ve Barış kalmıştı. Yapılan SMS oylamasının sonunda Survivor 2020'nin kazananı belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde ikinci kez yüzde 5'in altında bir oy farkı olduğunu belirtti. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu.