'Survivor 2020'yi sunacak isim belli oldu!

Ünlü oyuncu 'Survivor 2020'de yarışacak!

16 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Bugün yayınlanan fragmanda ünlüler takımında; oyuncu Uğur Pektaş, milli futbolcu Aycan Yanaç, milli futbolcu Sercan Yıldırım, dünya serbest dalış rekortmeni Derya Can Göçen, profesyonel kickboksçu Parviz Abdullayev, milli atlet Elif Yıldırım Gören, oyuncu Barış Murat Yağcı, oyuncu Tuğba Melis Türk, oyuncu Mert Öcal, milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner ve son olarak oyuncu Ersin Korkut'un yer alacağı açıklanmıştı.Youtube videolarıyla fenomen haline gelen Oğuzhan Uğur, son çektiği videosunda yaptığı "Acun Medya'da işe başladım arkadaşlar. Ek iş yapıyorum Acun Medya'da, Survivor başlıyor bildiğiniz gibi. Evvelinde Exatlon'da performansımı sağ olsunlar çok beğenmişler. O yüzden de aynı performansı Survivor'da da görmek istediler" açıklamasıyla yarışmada sunuculuk yapacağını açıkladı.