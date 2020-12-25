Survivor 2021'in başlayacağı tarih belli oldu!

Tv8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2021 için hazırlıklar devam ediyor. Yarışmada şimdiye kadar Cemal Hünal, Öykü Çelik ve Batuhan Karacakaya'nın yarışacağı açıklanmıştı. Programın başlayacağı tarihte belli oldu. Ortaya çıkan bir afiş Survivor 2021'in başlama tarihini de açığa çıkarttı. Yarışma 9 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.