Survivor adası karıştı! Mert Öcal yarışmadan çekiliyor mu?

Aycan’ın kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmak istediği iddialarından sonra bir tepki de Mert’ten geldi.Sürgün adasına gönderilen yarışmacı yapılan konseyde bu sistemin adaletli olmadığını söyleyerek isyan etti.Mert yaptığı açıklamada, "Bir şey diyeceğim biz nasıl performans göstereceğiz. 4 gün sürgün adasında kalıyoruz, biz bir türlü performans birincisi olamıyoruz. Survivor yapmaya geldik, sürgün adasında takılıyoruz. Bu sistem adil bir sistem gibi gelmedi kendi açımdan.Ben 4 gün sürgün adasına gitmeseydim belki performans birincisi olacaktım. Buraya gelmeden sürgün adası sistemini bilsem farklı davranırdım. Survivor'daki durumum hakkında düşüneceğim ve buna göre karar vereceğim" dedi.