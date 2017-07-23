Survivor Adem itiraf etti: Adada gizli bir yerde...

Magazin - 23 Temmuz 2017 14:00

Milli Boksör Adem Kılıççı, Survivor macerasını Posta'dan Canan Danyıldız'a anlattı. İşte o röportajdan öne çıkanlar.Yarışmadan önceki ve sonraki Adem arasında ne fark var?Aşırı bir değişim olmadı. Çok sabredemediğim şeylere daha sabırlı olmayı öğrendim. Bir de sahip olduklarımın değerini bilmeyi.Adada var olmak mı daha zor, yoksa boksör olarak kat ettiğiniz yol mu?Zaten Survivor’dan önce de kolay bir hayatım yoktu. Sporda yürüdüğüm yol çok meşakkatliydi. Ringte olmak daha kolay.Bir boksöre de bunu dedirttik ya!(Gülüyoruz) Vallahi daha zor! Adada bel altı dövüş var, karalama, dedikodu, aşağılama... Her şey var! Ben stressiz bir oyuna çıktığımı hatırlamıyorum. Bu da bana çok hata yaptırdı, sakarlaştırdı.“Adem tek başına yürüseydi birinci olurdu” diyenler çok!Doğrudur. Ama yine olsa yine savunurum. Beni ben yapan bu hatalarım, doğrularımdır. Haksızlık gördüğüm yerde müdahale etmessem uyuyamazdım.Ekranda görmediğimiz zamanlarda hiç ağladınız mı?Kimsenin görmediği bir yerde evet, ağladım! Annemle mesajlaştığım zaman, gizli bir yerde hüngür hüngür ağladım.Kaynak: posta.com.tr