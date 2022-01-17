Survivor All Star'da şoke eden sakatlık! "Beni götürmeyin"

Survivor'ın ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımından Sercan ise sürgün kampına gönderildi. Sercan All Star'da ikinci eleme adayı oldu. Sürgün kampına giden ilk isim Birsen olmuştu.Öte yandan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yarışmacılar yeni bölümde su parkurunda mücadele ediyor. Gönüllüler takımında yer alan Hikmet talihsiz bir sakatlık yaşıyor. "Hayır ben oynayacağım, beni götürmeyin." diyerek oyuna girmek istediğini dile getiren Hikmet'e doktoru izin vermiyor. Doktorun 'dikiş atılacak' demesine rağmen oyunda olmak istediğini dile getiren Hikmet yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası şoke oluyor.İşte o görüntüler: