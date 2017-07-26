Survivor 2016’nın şampiyonu boksör Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile önceki gün Çeşme’de görüntülendi.
Gün boyunca deniz kenarında vakit geçiren ikili, su sporları da yaptı. Arslan, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Survivor Atakan'ın Çeşme tatili!
Eşi Serap Korkmaz ile önceki gün Çeşme’de görüntülenen Avatar Arslan, gün boyunca deniz kenarında vakit geçirdi.Magazin - 27 Temmuz 2017 07:30
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