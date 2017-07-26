Survivor Atakan'ın Çeşme tatili!

Magazin - 27 Temmuz 2017 07:30

Survivor 2016’nın şampiyonu boksör Çağan Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz ile önceki gün Çeşme’de görüntülendi.Gün boyunca deniz kenarında vakit geçiren ikili, su sporları da yaptı. Arslan, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.Kaynak: hurriyet.com.tr