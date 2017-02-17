Survivor Avatar Atakan nikah kıydı

Sporcu Çağan Atakan Arslan, bir süredir nişanlı olduğu Serap Korkmaz ile nikah kıydı.

Magazin - 17 Şubat 2017 09:18
Survivor 2016'nın şampiyonu olan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, bir süredir nişanlı olduğu Serap Korkmaz ile evlendi.

Çağan Atakan Arslan, Eyüp Belediyesi'nin nikah salonundaki imza töreninden fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Avatar Atakan altına şu notu düştü:

"Evet :) Hayırlı eş huzurun başlangıcıdır. Tişört ile evlendiğimiz doğrudur. Allah herkesin gönlüne göre versin. Mutluluğumuzla mutlu olan herkese teşekkürler..."


Genç çift 5 Mart'ta bir düğün yapacak...

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