Survivor Aycan'a Milli Takım şoku!

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, şu sıralar TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında mücadele eden Milli Futbolcu Aycan Yanaç hakkında konuştu ve yarışmaya katılmasına tepki gösterdi.Necla Güngör, kendisine yöneltilen “Aycan, Survivor'dan sonra tekrar milli takıma çağrılacak mı?” sorusuna “Ben de size soruyorum, daha doğrusu izleyenlere soruyorum: Koronavirüs ortaya çıkmasaydı, biz Rusya, ardından da Kosova ile iki maç yapacaktık. Aycan bu süreçte de Survivor'da olacaktı. Siz bir teknik direktör olsanız, yarışmadan Aycan'ı çağırıp milli takıma alır mıydınız?” sorusunu sorarak yanıt verdi.“Aycan bence Survivor'a giderek bir tercih yaptı. Ben öyle düşünüyorum, Survivor sürecinden sonra da umarım kadın futbolu adına bizim için çok kıymetli işlere imza atar. Severek de bağrımıza basarız. Milli takım kapıları her zaman, herkese açık. Sadece Aycan bugün bir yarışma programında ve çok popüler olduğu için değil. Performası iyi olan Türk bayrağını en iyi şekilde taşıyabilecek herkese kapılarımız sonuna kadar açık. Ama dediğim gibi, bence Aycan yarışmaya giderek zaten bir tercih yaptı ve bu tercihten sonra da futbola geri döner mi, dönmez mi açıkçası ben de bilmiyorum. Ama döner, kendi takımında çok iyi bir performans sergiler, “Aaa hayır sen yarışmaya katıldın, gelme” de demem. Her şey milli takım için. Milli takımın çıkarları doğrultusunda iyi olan ne ise onu yapmak için elimden geleni yaparım. Ama şu da var, adaletli bir antrenör olduğumu düşünüyorum. Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken, milli takım maçlarına kanalize olmuşken, bütün konsantrasyonlarını maça vermişken yarışmaya giden bir Aycan'ı alır mıyım, onu çok zannetmiyorum.”Aycan Yanaç, Survivor’da yarışmacılarla Acun Medya arasında yapılan futbol maçında da forma giymiş ve performansıyla övgü toplamıştı. (Kaynak: sozcu.com.tr)