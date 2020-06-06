Survivor Aycan'dan aylar sonra ilk paylaşım!

Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler, tüm takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu. Yanaç, Survivor'a vedasının ardından Instagram hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. 4 ay sonra Instagram'da paylaşım yapan Survivor'da yatak odası olarak tarif ettiği kişisel alanını tanıttı ve takipçilerine sevgilerini gönderdi.