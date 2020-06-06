Survivor’da 95. bölümde 4 dokunulmazlığı da kaybeden Ünlüler, tüm takım olarak konseye gitmiş ve adaya veda eden isim milli futbolcu Aycan Yanaç olmuştu. Yanaç, Survivor'a vedasının ardından Instagram hesabından ilk kez paylaşımda bulundu. 4 ay sonra Instagram'da paylaşım yapan Survivor'da yatak odası olarak tarif ettiği kişisel alanını tanıttı ve takipçilerine sevgilerini gönderdi.
Survivor Aycan'dan aylar sonra ilk paylaşım!
Survivor'da Fenerbahçeli kimliğiyle damga vuran Aycan Yanaç, adaya veda ettikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Milli futbolcu, yaklaşık 4 ay sonra ilk kez kişisel sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.
06.06.2020 11:01 Magazin