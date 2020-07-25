Survivor Aycan'dan Nisa'ya: "Ben o olayı açsam yüzü olamaz"

Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç, Ertem Şener'in konuğu oldu. Yanaç çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yarışma esnasında sevgilisinin kendisini terk ettiğini öğrenen Aycan'ın performansı düşmüş ve ada da zor günler geçirmişti.O konunun kendisine sorulması üzerine Aycan, "Survivor'dayken sevgilim vardı ama sonra herkes öğrendi iletişimden dolayı olmadı. Aldatma konusu yalan. Sadece ayrıldık. Nedenini de açıklamayayım... Bekleyememiş, sabırsızlık mı desek kıskanç mı desek... Birisi onun aklına girmiş... Ben hala anlamadım. Elendikten sonra da bir kere telefonlu konuşmadım reddettim. Survivor'da kafamda bitirdim; aradı ama açmadım..." dedi.Sercan ile Nisa arasında adada yaşanalarla ilgili de konuşan Aycan şu ifadeleri kullandı:"Ben Nisa'yı kıskanmıyorum o da beni kıskanmıyordur. Nisa'yı yükseltmek için beni eziyorlar. Ben Nisa'yı düşündüğüm için Sercan-Nisa olayını açmıyorum. En iyi ben biliyorum. Ben o olayı açsam Nisa'nın yüzü olamaz. Nisa o kadar anlatıldığı gibi değil Sercan'a üzüldüm. Nisa'nın dediklerine inanıyorlar Sercan'ı sapık gibi bir hale getiriyorlar. Ben mesela utanırım. Ben eğer çocukluk yapsam Nisa'yı ezerim"