Survivor Aycan'dan 'şifreli' yazışmalarıyla ilgili ilk açıklama!

Survivor'da Acun Ilıcalı, Aycan Yanaç'ın 2 hafta önceki iletişim ödülünde arkadaşıyla olan şifreli konuşmalarını ifşa etmişti. Ilıcalı şu açıklamayı yapmıştı:"Aycan bundan aylar önce Survivor'a giderken çok yakın bir arkadaşıyla görüştü ve bir iletişim ödülü olduğu zaman belli konularda kendisine bilgi vermesini istedi. Ancak Aycan 'O bilgiyi öyle ver ki sadece sen ve ben anlayalım' dedi. Aycan'ın arkadaşının adı Asena idi. Asena ve Aycan bu gizliliğe yemin ederek vedalaştılar ve Aycan Survivor'a doğru yola çıktı. Survivor macerasının tam ortasında ise beklenen gün geldi. Aycan ve Asena'nın konuşma hakkı doğmuştu. Ama bu grup konuşması olduğu için 3 değişik arkadaşı daha bu gruba dahil olmuştu. Aycan heyecanlı bir şekilde yazışmaya başladı. Arkadaşları gerekli gereksiz 'Sen çok iyisin, süpersin' diye konuşurken Aycan'ın aklı o sırada başka bir yerdeydi. Onun tek merak ettiği konu ve konuşmak istediği tek kişi vardı aslında. Aycan beklenen konuya girdi. Aycan'ın sorusu 'ne haber?' idi. "Asena beklenen cevabı aldı ve 3 harfi yazdı. Bu aralarındaki şifreydi. Aycan bundan bizim anladığımızın belki yüz katını anladı. O üç harf 'a, y ve ö' idi. Asene 'a, y ve ö' yazdığı zaman Aycan'dan cevap 'Bebe hatırladım' oldu. Asena 'Biz bize yeteriz değil mi?' diyerek bütün şifreyi verdi"Moral bozukluğu düzelen Aycan, arkadaşı Asena ile WhatsApp üzerinden yaptığı 'şifreli' konuşma hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı:"Geçen haftaki iletişim benim için çok iyi geçmedi. Üzgün haber aldım. Bu haber beni hem üzdü hem de hırslandırdı. Buraya gelmeden önce kız arkadaşlarıma, 'Benimle veya sizinle alakalı kötü bir şey olursa bunu bana mutlaka söyleyin. Söylemezseniz döndüğümde size kırılabilirim' demiştim. Yazışmaya başladığımızda bir soğukluk olduğunu fark ettim. 'Ne oldu?' dedim, söylemediler. Israr ettim, sonra gizli yazışmalarımızda ne olduğunu anlattılar. Bu haberi beklemiyordum. Buraya gelmeden 'İçimde bir his var, böyle bir şey olursa bana söyleyin. Orada üzüleceğim, ama daha güçlü olacağım' dedim. Onlar da söyleyeceklerine dair söz verdiler. Söylemeselerdi daha çok üzülürdüm. Burada konuştuğum şeylerde zaten mesaj onlara gidiyordu, söylemeselerdi mesaj yine gitmeye devam edecekti. Bunu hayırlı olarak görüyoruym. İyi şeyler biter ki daha iyileri başlasın. Önüme bakıp devam edeceğim.