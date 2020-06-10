Survivor Aycan'dan yeni açıklama: "Biliyorum biraz geç oldu ama..."

Survivor’dan elenen Aycan Yanaç’tan yeni bir paylaşım daha geldi. Survivor'dan bir fotoğraf paylaşan Yanaç altına şöyle yazdı:“Öncelikle herkese selam. Biliyorum biraz geç bir paylaşım oldu ama bundan sonra hep beraber olacağız. Benim için çok güzel şeyler yapmışsınız. Hepinize minnettarım. Ben iyiyim, keyfim yerinde. Sizlerle çok daha iyi olacağım.Hayalimi gerçekleştirmek için çıktığım Survivor’da maalesef mücadelem bitti, hayırlısı buymuş demek ki fakat artık sizlerle beraber olacağım için mutluyum. Adada kalan arkadaşlarıma başarılar dilerim, umarım hak eden şampiyonluğu alır. Bu eğlenceli ve zorlu tecrübeyi bana yaşama fırsatı veren Acun Ilıcalı ve ekibine gerçekten çok teşekkür ederim.Ben orada yarışırken desteğini üzerimden çekmeyen herkese çok teşekkürler, bunu her daim hissettim. Siz olmasaydınız benim mücadelemin anlamı kalmazdı çünkü. Umarım içinde bulunduğumuz pandemi süreci biter ve eski hayatımıza geri dönebiliriz çünkü geri dönünce yapacak çoook şey var! #AY”