Survivor Berna Öztürk köye yerleşti!

Magazin - 25 Temmuz 2017 21:00

Yedi yıldır İstanbul’da yaşamadığını söyleyen Berna Öztürk, Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi. Öztürk, “Muğla’nın Akyaka ilçesindeki bir köyde yaşıyorum. Artık kalabalığı sevmiyorum. İşlerimden dolayı İstanbul’a gelip gidiyorum. Çok güzel bir köy hayatım var” şeklinde konuştu.Peki Berna Öztürk kimdir? İşte Survivor Berna hakkında bilgiler ve fotoğraflar...Megastar Tarkan'ın eski baldızı olarak tanınan Berna Öztürk, Survivor 2017'ye renk katan isimlerdendi. Ünlüler takımında yer alan Berna Öztürk renkli kişiliğinin yanı sıra performansı ile Survivor 2017'nin iddalı yarışmalarından olduğunu kanıtladı.28 Nisan 1983'de İstanbul'da doğan Survivor 2017 yarışmacısı Berna Öztürk, ortaögretimini F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi'nde tamamladı. Lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan Berna Öztürk, İngilizce, İspanyolca ve Almanca biliyor.Birçok spor ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınıyor. Deli dolu, çılgın karakteriyle tanınan ünlü dj, kite board eğitmenliği yapıyor ve bu spor dalında milli sporcu ünvanına sahip.Survivor Berna, daha önce Çarkıfelek, Armağan Çağlayan'la Bu hafta ve İşte Benim Stilim'de de yer aldı. Berna Öztürk'ün katkıda bulunduğu sevilen şarkılar ise şöyle: Son Verdim -Yolcu -Hande Yener / Ya ya ya ya -Berksan / Oh oh -Hande Yener & Volga Tamöz / Biri Var -Hande Yener / Deli bileMüzik alanındaki başarısının yanında oyunculuk alanında da yeteneğini gösteren Berna Öztürk, birçok projede rol aldı. Diziler: Saç saça baş başa, Görünmez Adam, Korkusuzlar, Kuzenlerim, Avrupa Yakası. Sinema: Balans ve Manevra Kısa Film: Kısmet/Kismet Klip: Barış / Yine de dönmem sana, Tarkan / Start the fireAvukatlığı bırakarak menajerliğe başlayan Bilge Öztürk ise Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen yarışma programı 'Survivor 2017'de olan kız kardeşi Berna Öztürk'le ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.Bilge Öztürk "Çok özlüyoruz. Utanmasam burada ağlayacağım onu üzgün göremiyorum bazen kendisini sahile atıp tek başına oturup ağlıyor biliyorum ki o da bizi özlüyor" dedi.Kardeşi hakkında bir de flaş itirafta bulunan Bilge Öztürk, "Berna, Survivor'a giderken sevgilisiyle ilişkisini bitirdi. Araya uzun bir ayrılık gireceği için ve ne olacağını o da kestiremediği için 4 ay orda kalabilme düşüncesiyle ilişkisini bitirdi" şeklinde konuştu.BERNA ÖZTÜRK NELER SÖYLEDİ?Berna Öztürk, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'ın 5. haftasında Çılgın Sedat, Şahika ve Sabriye ile birlikte eleme konseyine aldı. En az SMS oyunu alan Berna Survivor'dan elendi.Survivor'dan elenen Berna karar sonrası şunları söyledi: "Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir ay geçirdim daha çok geçirmek isterdim ama kader kısmet herkesin ellerine sağlık."Acun Ilıcalı ise Berna hakkında şu sözleri söyledi: "Ben seni yeni tanıdım. Dürüstlüğün hareketlerine yansımış. Kaliteli duruşunu en başında hissettirdin. Örnek olacak tavır içerisindeydin hep o açıdan tebrik ediyorum seni."