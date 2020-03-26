Survivor Berna'dan karantina pozları...

Survivor isimli yarışma programının eski yarışmacılarından Berna Canbeldek yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Yarışmanın ardından ara ara sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Canbeldek bu kez karantina pozuyla adından söz ettirdi.Berna Canbeldek, Instagram hesabından yayınladığı pozlara, "Ev, eğitim, güneş, kahve, doğa yürüyüşü, yine evde, banyo, film, Netflix. Tekrar tekrar, ya sen?" notunu düştü.