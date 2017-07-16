Survivor Berna'nın son hali şaşırttı!

Berna Keklikler, Survivor sonrası bakıma girdi. Berna'nın son halini görenler şaşırıyor.

Magazin - 17 Temmuz 2017 05:00
Survivor Berna'nın son hali şaşırttı!
Survivor 2017'nin hırslı yarışmacılarından Berna Keklikler, yarışmanın ardından bakıma girdi. Berna fotoğraflarıyla "Almanya güzellik kraliçesi olduğu döneme geri dönmüş." dedirtti.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2017'de yarışan Berna Keklikler, yarışmadayken bakımsız görüntüsüyle hafızalara kazınmıştı. Almanya'da katıldığı güzellik yarışmasında Miss Turkuaz Germany'de güzellik kraliçesi seçilen Berna Keklikler, yarışmanın ardından Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla "O zamanlara geri dönmüş" dedirtti. Yarışmanın ardından sosyal medyada takipçisi de artan Berna'nın fotoğraflarına binlerce beğeni yağdı.

Instagram'da paylaştığı fotoğraflara tekrar gündeme gelen Berna Keklikler binlerce beğeni ve yorum aldı.

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