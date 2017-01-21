Survivor bu akşam başlıyor!

Survivor 2017 için heyecanlı bekleyiş bu akşam son buluyor. Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2017 TV8 ekranlarında başlıyor.

Magazin - 21 Ocak 2017 15:46
Survivor bu akşam başlıyor!
Dünyanın en zorlu yarışmacı olarak kabul edilen Survivor 2017, bu akşam TV8 ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek. Bu yıl 12 milli sporcunun da yer aldığı Survivor 2017, tüm sezonlar arasında en güçlü sezonunu geçirecek. Ayrıca en zor Survivor sezonu olacak olan yarışmada yarışmacılar Survivor şampiyonu olmak için kıyasıya bir mücadelenin içinde yer alacak.



Birbirinden iddialı isimlerden oluşan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının dev mücadelesine Dominik Cumhuriyeti ev sahipliği yapacak. Ada şartları ile mücadele edecek olan Survivor 2017 yarışmacılar aynı zamanda kendi aralarında da zorlu bir yarış içinde olacak.

Survivor Ünlüler Takımı:
Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Survivor Ünlüler Takımı'nda; 'İhan Mansız, Adem Kılıççı, Serhat Akın, Berna Öztürk, Sedat Kapurtu, Furkan Kızılay, Seda Demir, Tarık Mengüç, Sema Apak, Pınar Saka, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül' yer alıyor.



Survivor Gönüllüler Takımı:
Göz6 evinin şampiyonlarının belli olması ile birlikte tamamlanan Gönüllüler Takımı kadrosunda; 'Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik ve Göz6 şampiyonları Berna Keklikler ve Erdi Ünver bulunuyor.





Kaynak: acunn.com
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