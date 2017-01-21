Survivor bu akşam başlıyor!

Birbirinden iddialı isimlerden oluşan Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının dev mücadelesine Dominik Cumhuriyeti ev sahipliği yapacak. Ada şartları ile mücadele edecek olan Survivor 2017 yarışmacılar aynı zamanda kendi aralarında da zorlu bir yarış içinde olacak.
Survivor Ünlüler Takımı:
Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Survivor Ünlüler Takımı'nda; 'İhan Mansız, Adem Kılıççı, Serhat Akın, Berna Öztürk, Sedat Kapurtu, Furkan Kızılay, Seda Demir, Tarık Mengüç, Sema Apak, Pınar Saka, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül' yer alıyor.
Survivor Gönüllüler Takımı:
Göz6 evinin şampiyonlarının belli olması ile birlikte tamamlanan Gönüllüler Takımı kadrosunda; 'Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik ve Göz6 şampiyonları Berna Keklikler ve Erdi Ünver bulunuyor.
Kaynak: acunn.com