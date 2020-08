Survivor Cemal'a Gülşen şoku! Affetmedi!

Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, yarışma esnasında yapılan canlı yayına katılmış ve soruları yanıtlamıştı. Yapım ekibi yarışmacılardan seyircileri tatmin edecek cevaplar vermelerini istemişti. Gelen bir soru üzerine Cemal Can sosyal medyada bir çok sahte hesabı olduğunu itiraf etmiş ve "Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum” demişti.Bugün Gülşen'in Edis'le seslendirdiği yeni şarkısı "Nirvana" yayına girdi. Cemal Can da sosyal medya hesabından şarkıyı paylaşarak destek verdi. Fakat Gülşen yine de son şampiyonun engelini kaldırmadı. Bunun üzerine Cemal Can, Gülşen’in profiline girerek fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta ‘kullanıcı bulunmadı ve henüz hiç gönderi yok’ ifadeleri Cemal Can’ın hala Gülşen’in engellenenler listesinde yer aldığını gösterdi. Duruma üzüldüğü anlaşılan Cemal Can, paylaşımına “Bir puanı buradan kırdım” notunu ekledi.