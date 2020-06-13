Survivor Efecan baba oluyor!

2016'da Survivor'da ter döken Efecan Dianzenza'dan güzel haber! 2016 yılında katıldığı Survivor yarışması ile tanınan Efecan Dianzenza, 8 yıldır birlikte olduğu Duygu Çavdar ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. 3 yıldır evli olan genç çift, bugün sosyal medya hesaplarından bebek müjdesi verdi.Efecan Dianzenza, paylaştığı fotoğrafın altına "Baba oluyorum babaaa" notunu düştü. Çiftin bebekleri, kasım ayında dünyaya gelecek...