Survivor Eser West'in eski eşinin olay paylaşımları

Geçen sezon katıldığı Kısmetse Olur programıyla yıldızı parlayan Eser West'in eski eşi Maax West'in paylaşımları olay oldu.

Magazin - 10 Şubat 2017 07:00
Survivor Eser West'in eski eşinin olay paylaşımları
Şu sıralar Survivor 2017 yarışmasında gönüllüler takımında yer alan ABD doğumlu Eser West, 'Kısmetse Olur' adlı yarışma programında damat adayı olarak milyonların sempatisini kazanmıştı. Programda tanıştığı Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla gündem olup, evlenme teklifinde bulunmuştu.

West'in bu evlilik teklifi ettiği zamanlarda ise daha önce evli olduğu ortaya çıkmıştı.

Eser West, eski eşi Maax West ile olan evliliğinin gerçek bir evlilik olmadığını, sadece bir arkadaşına yardımcı olmak için kağıt üzerinde bir evlilik yaptığını itiraf etmişti.

Bu itiraf sonrasında nişanlısı Cansel'le ilişkisini kurtaran West şimdilerde ada şartlarında yarışıyor.

Eser West'in tasarımcılık bitiren, spor hocası olan eski eşi Maax West ise kaslı vücudu, cesur ve çılgın pozlarıyla Instagram'da olay yaratıyor.

İşte Maax West'in yürek hoplatan paylaşımları...

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Survivor Eser West'in eski eşinin olay paylaşımları