Survivor Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişken aşkını ifşa etti

TV8 ekranlarında yer alan Survivor All Star'da yarışmacıların performansı kadar ada hayatı da konuşulmaya devam ediyor.Dün yayınlanan bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı ödül oyunu için mücadele etti. Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı oyunu kazanınca sevinç gösterisinde bulundu. Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik ise Yağcı'yı eleştirdi. 'Ne çirkin' tepkisini gösteren Evrim, 'Bunun hayranlarına, sevenlerine, sevgililerine anlam veremiyorum' şeklinde konuştu.Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesine Nisa sessiz kalmadı. Survivor Nisa, takım arkadaşına "Bana da laf atmasaydın olmazdı" şeklinde cevap verdi. Ardından Evrim de "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurdu. Bu yanıt sosyal medyada "Evrim aşkı ifşaladı' yorumlarına sebep oldu.Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Survivor sonrası aşk yaşamış hatta Yağcı, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. İkili bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Kısa süre önce Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile zaman zaman tartışmaya yaşıyor.