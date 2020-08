Survivor Evrim’den aşk yaşadığı iddia edilen Mert Öcal ile ilgili itiraf!

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının final yapmasından sonra geniş bir hayran kitlesine sahip olan Evrim Keklik Ertem Şener'in programına misafir oldu. Ertem Şener'in yarışmadaki neşeli halleri ve dobra kişiliğine vurfgu yaptığı Evrim Keklik, Survivor'a dair kafalara takılan bütün soruları cevapladı.Survivor'un hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor bir yarışma olduğunu belirten Survivor Evrim,“Açlığı bir şekilde örtebilirsin çünkü oyun ve ödül kazanıyorsun. Birinci kazanamazsan mutlaka ikinci de kazanıyorsun. Zaten miden küçülüyor. Açıklıkla mücadele edebilirsin ama psikolojiyle edemezsin. En çok anneme acıktım. Ben ilk defa bu kadar uzun süre annemden uzak kaldım. Orada en çok annemin değerini anladım” dedi.Survivor yarışması boyunca kendi çizgisinden çıkmadığının altını çizen Survior Evrim,“Ben Survivor'da ne hanımefendiliğime ne de öğretmenliğime laf ettirdim” ifadelerini kullandı. Son dörde kalmak için kimseye yalakalık yapmadığını belirten Evrim, “Duygularımı çok çabuk ve net bir şekilde ortaya koyarım. Ya siyahım ya beyazım. Bende gri yok. Neyse o. Etrafımda çok fazla yanar dönerlik vardı. Bir insan herkesle iyi anlaşamaz. Herkesle iyi anlaşan insanda bir problem vardır zaten. Ben de nöyle bir şey yaparak başkalarının kanatları altına girseydim son dörde kalırdım. Benim en büyük problemim politik olmamamdı” dedi.Kendine has gülüşüyle dikkatleri üzerine çeken Evrim, “Benim gülüşlerimin de bir anlamı var. Bazen gözün içine bakarak bazen de kalbin içine bakarak gülerim” dedi.Magazin kulislerinde Acun Ilıcalı'nın 2021yılında Survivor All Star formatıyla ekranlara geleceğe konuşuluyor. All Star'dan teklif gelirse katılıp katılmayacağı sorulan Evrim “Benim de şartlarım uyarsa All Star'a gideriz. Nasip, kısmet” demeyi tercih etti.Survivor programında beraber yarıştığı arkadaşlarından Aycan Yanaç'ı çok özlediğini dile getiren Survivor Evrim,“Geç tanıdım ama çok güzel günlerim geçti. Dominik'te Aycan'ı çok özledim. Onu çok seviyorum çünkü o da harbi kız, delikanlı… Onun da yanar dönerliği yok. Yasin'le Cemal'i de özledim. Onların yeri bende çok ayrıdır” dedi.Ertem Şener'in “Sen mi daha iyi Survivor'sun yoksa Cemal Can mı?” sorusuyla köşeye sıkışan Survivor Evrim, “Bu çok zor bir soru oldu. İkimizde iyi Survivor'larız. Ben kendimi es geçemem o da bir şampiyon. Ben ordunun içine girer aslanlar gibi çıkarım” ifadelerini kullandı.Ünlüler takımında yer alan oyuncu Mert Öcal'la adı aşk haberlerine karışan Survivor Evrim, “Mert'le aranda bir şey mi vardı” sorusuna cevap verdi. Survivor Evrim, “Mert'le aramda bir şey yoktu. Ben sadece ‘Mert çok yakışıklı, Mert çok sempatik, Mert çok dobra, Mert'le çok güzell sohbet edebiliyorsun' dedim. Elendikten sonra aşk haberlerimizin çıktığını gördüm ve çok güldüm. Hatta şaşırdım. Ardından Mert'le konuştum. Mert birkaç açıklama yapmış ‘maalesef sevgili değiliz' diye. Bu açıklaması iyi ki sevgili değiliz demek değil. Ben onu çok seviyorum o da beni çok seviyor ama arkadaşız” dedi.