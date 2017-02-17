Survivor Gizem Memiç'in son görüntüsü şaşırttı!

Magazin - 17 Şubat 2017 15:08

2016 yılında yayınlanan Survivor yarışmasının en dikkat çeken isimlerinden biri de Gizem Memiç'ti. Yarışma sırasında hem düzgün fiziğiyle hem de başarısı ile adından oldukça söz ettirmişti. Instagram'ı aktif olarak kullanan Gizem Memiç hesabından paylaştığı fotoğraflarla değişimi gözler önüne serdi. Survivor'daki halinden eser kalmayan güzel yıldızın Instagram hesabında 152 bin takipçisi bulunuyor.İşte Gizem Memiç'in son hali...