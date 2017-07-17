Survivor güzeli Berna Keklikler tatilde!

Magazin - 17 Temmuz 2017 21:35

Survivor 2017'nin hırslı yarışmacılarından birisi olan Berna Keklikler, yarışmanın ardından Bodrum'a gitti. Berna Keklikler, önceki gün Türkbükü Hardal'da denize girerken görüntülendi.Arkadaşları ile birlikte sahilde bol bol sohbet eden Keklikler, muhabbetin ardından serinlemek için soluğu denizde aldı.Almanya’da katıldığı güzellik yarışmasında Miss Turkuaz Germany’de güzellik kraliçesi seçilen Berna Keklikler, yarışmanın ardından fit görünümü ile “O zamanlara geri dönmüş” dedirtti.Kaynak: sozcu.com.tr