'Survivor' iki sakatlıkla başlıyor! İlk fragman yayınlandı...

Survivor 2021 yarışması bu akşam başlıyor. Yayınlanan ilk bölüm fragmanı oldukça ses getirdi. Fenomen programda, yarışmacılar arasındaki ilk günden başlayan rekabet dikkat çekti. Survivor ünlüler takımında Cemal Hünal'ın, gönüllüler takımında ise Sancakay Ilım Morgül'ün sakatlanması fragmana damga vuran anlardan oldu.İşte o görüntüler: