Survivor İsmail Balaban'ın ailesinden şok açıklama!

Survivor'da olay! Annesinin sözleri İsmail Balaban'ı şoke etti

Survivor'ın yayınlanan son bölümünde iletişim ödülü kazanan İsmail Balaban büyük bir şok yaşamıştı. Annesiyle görüşen yarışmacı yaşadığı zorluğu "ödül müydü, yoksa ceza mı anlamadım" sözleriyle ifade etmişti. Annesi telefonda İsmail Balaban'a "İyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et." demişti.Bu sözler karşısında ne yapacağını şaşıran Balaban, şaşkına dönmüş ve dışarı çıkmak için izin almıştı.Yaşanan olayların ardından İsmail Balaban'ın ailesinden yeni bir açıklama geldi. Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve annesinin yanlış anlaşıldığını belirtti."Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum."