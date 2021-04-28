Survivor İsmail Balaban'ın ailesinden şok açıklama!

Bu sözler karşısında ne yapacağını şaşıran Balaban, şaşkına dönmüş ve dışarı çıkmak için izin almıştı.
Survivor'da olay! Annesinin sözleri İsmail Balaban'ı şoke etti
Yaşanan olayların ardından İsmail Balaban'ın ailesinden yeni bir açıklama geldi. Öğrendikleri karşısında büyük şok yaşayan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban, Instagram hesabından bir açıklama yaptı ve annesinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
"Öncelikle herkese merhabalar. Dün yaşanan malum olaylarla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu konular her ailede olabilecek problemlerdir. Annemin İsmail ile olan konuşması kimsenin duymadığını farz ederek yaptığı saf duygular ile yapılmış bir konuşmadır. (Yanında olamadığım için maalesef duruma engel olamadım) Burada her iki taraf için de olumsuz bir durum söz konusu maalesef. Konuların buralara gelmesini hiçbir şekilde istemezdik. Buradan bir şeyler çıkarmaya çalışanları, olayları farklı yönlere çekmeye çalışanları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu konu hakkında daha fazla konuşulmamasını rica ediyorum."