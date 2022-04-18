Konu yapılan konseyde de gündeme geldi. Acun Ilıcalı, Nisa'ya “Barış seni dövdüğünü mü?” diye sordu. Nisa ise “El kaldırmışlığı oldu.” yanıtını verdi.
Survivor karıştı! Barış Nisa'ya el mi kaldırdı?
Survivor 2022 All Star yarışmasında bu akşama Nisa ve Barış arasındaki tartışma damga vurdu. Nisa'nın Barış'a yönelik iddiaları konseye de taşındı. Söz hakkı alan Barış, Nisa'nın şiddete uğradığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İşte tüm yaşananlar...
18.04.2022 12:21 Magazin
Konu yapılan konseyde de gündeme geldi. Acun Ilıcalı, Nisa'ya “Barış seni dövdüğünü mü?” diye sordu. Nisa ise “El kaldırmışlığı oldu.” yanıtını verdi.