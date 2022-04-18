Survivor karıştı! Barış Nisa'ya el mi kaldırdı?

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu akşama Nisa ve Barış arasındaki tartışma damga vurdu. Nisa'nın Barış'a yönelik iddiaları konseye de taşındı. Söz hakkı alan Barış, Nisa'nın şiddete uğradığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İşte tüm yaşananlar...

18.04.2022 12:21 Magazin

Survivor karıştı! Barış Nisa'ya el mi kaldırdı?
Survivor All Star 2022'de kaybedilen bir oyundan sonra Barış Murat Yağcı, Gönüllüler takımını teselli etmeye gitti. Barış'ın Sude'yi teselli etmeye çalıştığı sırada çok sinirlenen Nisa Bölükbaşı, "Çıldıracağım. Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" diye çıkıştı.


Konu yapılan konseyde de gündeme geldi. Acun Ilıcalı, Nisa'ya “Barış seni dövdüğünü mü?” diye sordu. Nisa ise “El kaldırmışlığı oldu.” yanıtını verdi.

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