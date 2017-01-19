Survivor kızı Elif Şadoğlu'nun olay fotoğrafları!

Survivor 2017'de yarışacak olan Elif Şadoğlu'nun Instagram fotoğrafları şaşırttı.

Magazin - 19 Ocak 2017 18:23
Survivor kızı Elif Şadoğlu'nun olay fotoğrafları!
Gönüllüler Takımı'nda yer alan Şadoğlu'nun vücut geliştirme şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Sıra dışı fiziği ve kaslı vücuduyla dikkat çeken yarışmacının Survivor'da başarılı olup olamayacağı ise merak konusu oldu.

İşte Elif Şadoğlu Instagram fotoğrafları...
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Bağlantılar: Elif Şadoğlu, Survivor

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